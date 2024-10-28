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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:16
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde, K.Ç, A.Ç. ve İ.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin aracını durdurarak arama yaptı.

        Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza, suçtan elde edilen 6 bin 600 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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