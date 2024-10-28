Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza, suçtan elde edilen 6 bin 600 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde, K.Ç, A.Ç. ve İ.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

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