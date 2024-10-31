Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G, (73) idaresindeki 34 UY 8118 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Belkaracaören köyü yakınlarında K.M'nin (18) kullandığı 03 DC 673 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile S.Ö, (69) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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