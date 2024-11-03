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        Afyonkarahisar'da çilingire açtırdığı kiralık kasadaki altınları çalan emekli bankacı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, çilingire açtırdığı kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerindeki altınları çaldığı öne sürülen emekli bankacı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:30
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        Afyonkarahisar'da çilingire açtırdığı kiralık kasadaki altınları çalan emekli bankacı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, çilingire açtırdığı kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerindeki altınları çaldığı öne sürülen emekli bankacı tutuklandı.

        Belçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti.

        İlgili bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı yönünde şikayette bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını alarak titiz bir çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, müşteri S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nin (46) "nitelikli hırsızlık" yaptığını belirledi.

        Ekipler, şüpheli M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D'yi (29) gözaltına aldı, çilingirin ise ifadesine başvurdu.

        M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını ileri sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, M.A.K, Ş.B. ile V.E.D. adliye sevk edildi.

        Zanlılardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca polis ekipleri, R.Ö'nün aynı bankada bulunan kiralık kasasındaki 20 milyon değerinde altın ve ziynetin çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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