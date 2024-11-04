Sandıklı'da yediemin otoparkında bekleyen araçlar geri dönüşüme gönderildi

Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen motosiklet ve otomobiller geri dönüşüme gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

İlçede hurdaya çıkan 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek İzmir'in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüme gönderildi.