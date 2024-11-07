Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen mezar steli ve cam kase ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar'da ikamet eden A.İ.Ş. ve E.K'de tarihi eser niteliğinde malzemelerin olduğu bilgisine ulaşması üzerine operasyon düzenledi.

Zanlıların araçlarındaki aramada, bir mezar steli ve bir cam kase ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.