Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da Kur'an kursunun yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'da Kur'an kursunun yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Salar beldesinde Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar, Salar ve Sülün belediyelerinden itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Yatakhaneden tahliye edilen öğrencilerin, ailelerine bilgi verilerek güvenli bir yurda nakil edildiği bildirildi.
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