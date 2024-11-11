Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar, Salar ve Sülün belediyelerinden itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Salar beldesinde Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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