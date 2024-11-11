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        Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da Kur'an kursunun yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 02:08 Güncelleme: 11.11.2024 - 02:08
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        Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da Kur'an kursunun yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Salar beldesinde Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar, Salar ve Sülün belediyelerinden itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yatakhaneden tahliye edilen öğrencilerin, ailelerine bilgi verilerek güvenli bir yurda nakil edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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