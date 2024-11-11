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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:24
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        D.D. (36) idaresindeki 07 AHC 093 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunda Yeniköy yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.B. (6), M.D. (9) ile S.T.B. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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