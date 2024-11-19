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        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:36
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        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bozulmuş, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki depoda yaptığı denetimde içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.

        Gıdalara el konulurken, adli işlem başlatılan 3 kişiye 146 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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