Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi

Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki depoda yaptığı denetimde içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bozulmuş, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

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