Afyonkarahisar'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.D. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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