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        Afyonkarahisar'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:02
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        Afyonkarahisar'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.D. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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