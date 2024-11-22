Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin dumandan etkilendiği restoran yangınına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin dumandan etkilendiği restoran yangınına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, restoran sahibi S.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli S.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki restoranda dün çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        CANLI | HT Spor'un konuğu Hacıosmanoğlu!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Hacıosmanoğlu!
        Uçaklar havada tur atıyor!
        Uçaklar havada tur atıyor!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan "içkili yer bölgesi kararı" prote...
        Afyonkarahisar Belediye Meclisinde alınan "içkili yer bölgesi kararı" prote...
        Afyonkarahisar'daki restoran yangınında panik anları cep telefonuyla kayded...
        Afyonkarahisar'daki restoran yangınında panik anları cep telefonuyla kayded...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...