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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:35
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin Sultandağı ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, S.K'nin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında durdurdu.

        Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

        Şüpheli S.K, hakkında adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.G'nin Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yakaladığı şüphelinin üzerinde ve adresinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirdi.

        M.M.G'ye adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi Bolvadin ilçe merkezinde yakaladı.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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