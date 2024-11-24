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        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 08:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 08:18
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        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

        Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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