Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.