Afyonkarahisar'da 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Tırda yapılan aramada, 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezi uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

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