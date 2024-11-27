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        Afyonkarahisar'da 1,5 milyon makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:07
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        Afyonkarahisar'da 1,5 milyon makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezi uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

        Tırda yapılan aramada, 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Sürücü A.N. hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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