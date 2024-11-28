Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

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