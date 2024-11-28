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        Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:13
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        Afyonkarahisar'da kar altında yiyecek arayan yılkı atları havadan görüntülendi
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi.

        Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri kış aylarında yaban hayatı için zor geçiyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

        Yılkı atlarının etkili olan yağışın ardından karlar altında yiyecek araması ise havadan görüntülendi.

        Atlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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