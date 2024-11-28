Afyonkarahisar'da emekli mühendis erken tanıyla kanseri yendi

Afyonkarahisar'da yakalandığı akciğer kanserini erken tanıyla yenen 68 yaşındaki Yücel Ayata, kendisini sağlığından eden sigara bağımlılığıyla ilgili çevresindekileri uyarıyor.

Yüksek ziraat mühendisi Ayata, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 2020'de emekli oldu.

İki yıl sonra geçmeyen öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ndeki Doç. Dr. Aydın Balcı'ya başvuran Ayata'ya çekilen tomografi sonrası akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Sigaradan dolayı çok pişman olduğunu anlatan Ayata, "Kendi sağlığımızı riske sokuyoruz. Sigara, sonuçta bir zehirdir. İnsanlara sigara içmemeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Ayata'nın eşi Ayşe Ayata da eşinin kanser sürecinde kendisinin de sigarayı bıraktığını belirterek, "Sigara, bize çok büyük zarar verdi. Gençler başta olmak üzere hiç kimse sigara içmesin. Hayata değer veren hiç kimse, sigara içmemelidir." ifadesini kullandı.