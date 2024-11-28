Afyonkarahisar'da emekli mühendis erken tanıyla kanseri yendi
Afyonkarahisar'da yakalandığı akciğer kanserini erken tanıyla yenen 68 yaşındaki Yücel Ayata, kendisini sağlığından eden sigara bağımlılığıyla ilgili çevresindekileri uyarıyor.
Afyonkarahisar'da yakalandığı akciğer kanserini erken tanıyla yenen 68 yaşındaki Yücel Ayata, kendisini sağlığından eden sigara bağımlılığıyla ilgili çevresindekileri uyarıyor.
Yüksek ziraat mühendisi Ayata, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 2020'de emekli oldu.
İki yıl sonra geçmeyen öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ndeki Doç. Dr. Aydın Balcı'ya başvuran Ayata'ya çekilen tomografi sonrası akciğer kanseri teşhisi konuldu.
Erken tanıyla hemen ilaç tedavisine başlayan Ayata, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatta sağ akciğerinden bir kısmı alındı, kemoterapi almadan yaklaşık bir yıllık tedavi süreciyle kanserden kurtuldu.
- "Hayata değer veren hiç kimse, sigara içmemelidir"
Ayata, AA muhabirine, akciğer kanserine üniversite yıllarında başladığı ve 40 yıl içtiği sigara nedeniyle yakalandığını söyledi.
Sigaradan dolayı çok pişman olduğunu anlatan Ayata, "Kendi sağlığımızı riske sokuyoruz. Sigara, sonuçta bir zehirdir. İnsanlara sigara içmemeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.
Ayata'nın eşi Ayşe Ayata da eşinin kanser sürecinde kendisinin de sigarayı bıraktığını belirterek, "Sigara, bize çok büyük zarar verdi. Gençler başta olmak üzere hiç kimse sigara içmesin. Hayata değer veren hiç kimse, sigara içmemelidir." ifadesini kullandı.
Doç. Dr. Aydın Balcı ise akciğer kanserini yenen hastasının takibini 6 ayda bir yaptıklarını, hastalığın tekrar nüksetmediğini kaydetti.
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