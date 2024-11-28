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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:46
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Afyonkarahisar'da Kuyu-46 operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyu-46 operasyonları kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçuna karışanlarla ilgili çalışma yaptı.

        İstanbul'da yakalanıp Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli A.H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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