Emniyet ekipleri Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Erdal Yanık ve beraberindeki polisler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklara polis araçlarının tanıtımını yapıldı.
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