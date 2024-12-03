Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Emniyet ekipleri Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet ekipleri Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Erdal Yanık ve beraberindeki polisler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Çocuklara polis araçlarının tanıtımını yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı yapıldı
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da bir otomobilde 21,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da bir otomobilde 21,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da "Girişimcilik Festivali" başladı
        Afyonkarahisar'da "Girişimcilik Festivali" başladı
        Afyonkarahisar'da Tebessüm Derneği Ege Bölge Temsilciliği kuruldu
        Afyonkarahisar'da Tebessüm Derneği Ege Bölge Temsilciliği kuruldu
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesindeki 6 otomobil yangında hasar gördü
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesindeki 6 otomobil yangında hasar gördü