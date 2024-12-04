Afyonkarahisar'da bir kişiyi darbedip silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği A.Ü. karnından, K.Y. ise dizinden yaralandı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde 2 Aralık'ta bir şantiyede birlikte alkol alan C.K. (34), K.Y. (33) ve A.Ü. (26) bir süre sonra tartıştı.

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