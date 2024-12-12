Afyonkarahisar'da kaçak sigara ve makaron satışı yapan şüpheli tutuklandı

Ekipler, belirlenen iş yerinde 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin 600 doldurulmuş makaron yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sandıklı ilçesinde kaçak sigara ve makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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