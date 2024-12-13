Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Antalya'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Sporcu Tekdemir, Afyonkarahisar'da antrenörü Metin Şimşek ile atletizm çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 9 Aralık'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Tekdemir, Afyonkarahisar'a madalyayla döndü.

Tekdemir, yaptığı açıklamada, hedefinin milli takıma girerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu ifade etti.

- Şarkıcı Emir Can İğrek, Afyonkarahisar'da sahne aldı

Kentte bir alışveriş merkezindeki iş yerinde sahneye çıkan Emir Can İğrek, hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren İğrek'e bazı eserlerde dinleyiciler de eşlik etti.