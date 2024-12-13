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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Antalya'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:38
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Antalya'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Sporcu Tekdemir, Afyonkarahisar'da antrenörü Metin Şimşek ile atletizm çalışmalarını sürdürüyor.

        Antalya'da 9 Aralık'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Tekdemir, Afyonkarahisar'a madalyayla döndü.

        Tekdemir, yaptığı açıklamada, hedefinin milli takıma girerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu ifade etti.

        - Şarkıcı Emir Can İğrek, Afyonkarahisar'da sahne aldı

        Kentte bir alışveriş merkezindeki iş yerinde sahneye çıkan Emir Can İğrek, hayranlarıyla buluştu.

        Sevilen şarkılarını seslendiren İğrek'e bazı eserlerde dinleyiciler de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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