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        YÖK Başkanı Özvar, AKÜ'nün Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulundu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, veteriner fakültesine ait araştırma merkezlerinin uygulama alanlarının daha da geliştirilmesi için desteklerini artıracaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:37
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        YÖK Başkanı Özvar, AKÜ'nün Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulundu:
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, veteriner fakültesine ait araştırma merkezlerinin uygulama alanlarının daha da geliştirilmesi için desteklerini artıracaklarını belirtti.

        Çeşitli programları kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ni ziyaret etti.

        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tekerli'den bilgi alan Özvar, akademisyenlerin küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile manda ırklarında yaptığı Ar-Ge ve ıslah çalışmalarını inceledi.

        Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, akademisyenlerin kuzu, koyun, koç, inek ve manda ırkına yönelik yapmış oldukları ıslah çalışmalarını görme fırsatı bulduklarını söyledi.

        Islah ve geliştirme çalışmalarıyla sadece Afyonkarahisar'a değil, aynı zamanda çevre illerdeki hayvanların daha da geliştirilmesi, sütçül ve etçil olmasına yönelik önemli gelişmeler kaydedeceğini ifade eden Özvar, "Üniversitelerimizin ve ilgili fakültelerin hocalarının bölgedeki hayvancılığa yapmış olduğu katkıyı takdirle karşılıyoruz. Başta veteriner fakültesine ait araştırma merkezlerinin uygulama alanlarının daha da geliştirilmesi için destek veriyoruz. İnşallah, bu desteklerimiz giderek artacak." diye konuştu.

        - "Afyonkarahisar'ın hayvancılıkta önemli bir yeri var"

        Özvar, bilimsel araştırmaya daha fazla verimlilik kazandırmak amacıyla üniversitelerde daha ciddi araştırmalar yapacak enstitüler kurmayı arzu ettiklerini aktardı.

        Üniversitede buna ilişkin gerekli çalışmaları başlatacaklarına değinen Özvar, "AKÜ, bölgedeki hayvancılığa veteriner fakültesi vasıtasıyla önemli bir katkı sağlamaktadır. Afyonkarahisar'ın hayvancılık alanında Türkiye genelinde önemli bir yeri ve ağırlığı var. Üniversitemiz, bu yerin ve ağırlığın daha da gelişmesine, fakültemiz ve uygulama merkezimiz vasıtasıyla katkı vermektedir. Bugün gezdik, gördük ki geniş alana yayılmış çiftliğimizde çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. İnşallah, bundan sonrada üniversitemizin bölgesel kalkınmaya hayvancılık üzerinden de katkı vermesini heyecanla bekleyeceğiz." dedi.

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