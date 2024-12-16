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        Afyonkarahisar'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:02
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        Afyonkarahisar'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Başağaç köyü yakınlarında Hasan K'ye ait iki katlı bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun yanında bulunan evdeki yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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