Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.E.Ş. (22) idaresindeki 16 JUF 48 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonetteki Ş.Ş, (54), Z.Ş. (50) ile A.Y.Ş. (28) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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