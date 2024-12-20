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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı Başkanı Ülkü, gazetecilerle buluştu

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:19
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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı Başkanı Ülkü, gazetecilerle buluştu
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        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilerle bir araya geldi.

        Ülkü, vakfın bürosunda gazetecilere, YetimSev'in bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

        Yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu anlatan Ülkü, şunları kaydetti:

        "Vakfımız, mümkün olan en iyi şekilde onların maddi ve manevi her türlü ihtiyacına yardımcı olmayı ve onların mahzun gönüllerine dokunmayı amaçlamıştır. Bu anlayışla, hayırseverlerimiz ve tüm gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz en son kişiye ulaşana kadar kendimize kutsiyet atfettiğimiz bu görevi azim ve gayretle devam ettirmek kararlılığındayız. Rabbim bizi utandırmasın."

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        Galeri

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