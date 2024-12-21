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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:10
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Salar beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 şüpheliye adli işlem

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde yaşayan S.B, S.B. ile A.Ç'nin evlerinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin evlerinde 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 842 mermi ele geçirdi.

        Şüphelilere adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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