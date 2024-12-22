GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

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