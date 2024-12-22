Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 02:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

        H.S. idaresindeki 20 EC 369 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde Y.Ş'nin kullandığı 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 17 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi termal otellerde doluluk yüzde 60'a ulaştı
        Afyonkarahisar'da yılbaşı öncesi termal otellerde doluluk yüzde 60'a ulaştı