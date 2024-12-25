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        Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:16
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        Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.S. (35) idaresindeki 03 M 0018 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 03 ADB 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki R.A, (37) M.Ç, (24) H.İ.V. (17) ile M.K. (17) hafif şekilde yaralandı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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