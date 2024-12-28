Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyayla köyünde evdeki sobadan sıçrayan kıvılcım halıyı tutuşturdu.
Ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, A.G, M.G. ile İ.G. dumandan etkilendi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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