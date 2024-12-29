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        Afyonkarahisar'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:11
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        Afyonkarahisar'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. ve M.C.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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