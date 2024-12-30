Afyonkarahisar'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.