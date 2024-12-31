Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı"na katıldı.

        Yiğitbaşı başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

        Vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için güvenlik ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "İl genelinde yılbaşı gecesi emniyet bölgesinde 24 saat esasına dayalı olarak 415 trafik ve diğer birimler ve 28 motorize ekip olmak üzere 1801 personel görev başında olacak. Ekiplerimize 3 hava aracı ve 6 dedektör köpekte eşlik edecek. Jandarma bölgesinde ise umuma açık yerlerin kontrolleri, 41 noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edilecek ve 953 personel görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerde de personellerimiz vatandaşlarımız için görev başında olacak."

        Yiğitbaşı, amaçlarının Afyonkarahisar'da vatandaşların huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde yeni yılı karşılamaları olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutan Vekili Çağrı Demiröz katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı

        Benzer Haberler

        Kızılören'de eski kimliklerin yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamaml...
        Kızılören'de eski kimliklerin yeni kimlik kartıyla değiştirme işlemi tamaml...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Akdağ'daki baraj göletinin yüzeyi buz tuttu
        Akdağ'daki baraj göletinin yüzeyi buz tuttu
        Afyonkarahisar'da ev yangını
        Afyonkarahisar'da ev yangını
        Mandaların et ve süt verimliliğini artıracak çalışma
        Mandaların et ve süt verimliliğini artıracak çalışma
        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı (2)
        Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı (2)