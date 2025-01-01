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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da "Yılbaşı Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:18
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da "Yılbaşı Huzur Uygulaması" yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, 3 bin 612 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 900 araç ile 192 iş yerini denetledi.

        Denetimlerde, 156 araca idari para cezası uygulandı, 4'ü trafikten men edildi.

        Araması bulunan bir kişi gözaltına alındı, 4 iş yerine de idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

        - Çay'da denetim yapıldı

        Çay Kaymakamı Fatih Topuz ile Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yeni yıl denetimlerine katıldı.

        Topuz ile Kantartopu, polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti, ekiplerin yeni yıllarını tebrik etti.

        - Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi Çay ilçesinde, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi Dinar ilçesi Dikici köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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