Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da "Yılbaşı Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 bin 612 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 900 araç ile 192 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, 156 araca idari para cezası uygulandı, 4'ü trafikten men edildi.

Araması bulunan bir kişi gözaltına alındı, 4 iş yerine de idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

- Çay'da denetim yapıldı Çay Kaymakamı Fatih Topuz ile Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yeni yıl denetimlerine katıldı. Topuz ile Kantartopu, polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti, ekiplerin yeni yıllarını tebrik etti. - Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.