TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı

Cenaze namazında saf tutan ve Kılıçsal'ın tabutuna bir süre omuz veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçsal ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen törende, Kılıçsal'ın ailesi ve yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile vatandaşlar hazır bulundu.

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