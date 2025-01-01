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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:20
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da 69 yaşında vefat eden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katıldı.

        Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen törende, Kılıçsal'ın ailesi ve yakınları, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile vatandaşlar hazır bulundu.

        Cenaze namazında saf tutan ve Kılıçsal'ın tabutuna bir süre omuz veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçsal ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

        Kılıçsal'ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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