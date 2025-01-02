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        Afyonkarahisar'da vatandaşlara salep ikramı yapıldı

        Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:04
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        Afyonkarahisar'da vatandaşlara salep ikramı yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gedik Ahmet Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası, vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

        Kurum yetkilisi Şafak Uyanık, gazetecilere, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yıl boyunca Afyonkarahisar'da kandillerde, milli ve dini günlerde faaliyetlerde bulunarak vatandaşların sevinçlerine ortak olduğunu belirtti.

        Geleneklerin yaşatılmasına ve kültüre katkı sağladıklarını anlatan Uyanık, "Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."ifadesini kullandı.

        Kandil dolayısıyla 750 kişiye salep ikramı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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