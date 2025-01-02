Afyonkarahisar'da vatandaşlara salep ikramı yapıldı

Geleneklerin yaşatılmasına ve kültüre katkı sağladıklarını anlatan Uyanık, "Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."ifadesini kullandı.

Kurum yetkilisi Şafak Uyanık, gazetecilere, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yıl boyunca Afyonkarahisar'da kandillerde, milli ve dini günlerde faaliyetlerde bulunarak vatandaşların sevinçlerine ortak olduğunu belirtti.

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