Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada 76 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı
        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da boğazına yiyecek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarı...
        Afyonkarahisar'da boğazına yiyecek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarı...
        Afyonkarahisar'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi
        Afyonkarahisar'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti; olan anı kame...
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti; olan anı kame...
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da vatandaşlara salep ikramı yapıldı
        Afyonkarahisar'da vatandaşlara salep ikramı yapıldı