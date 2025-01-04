Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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