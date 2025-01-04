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        Kızılören'de aşevi açıldı

        Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde aşevinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:49
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        Kızılören'de aşevi açıldı
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        Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde aşevinin açılışı yapıldı.

        Kızılören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan aşevi, dualarla hizmete başladı.

        İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek aşevinin açılmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

        Açılışa Çitil'in yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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