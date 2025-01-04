Kızılören'de aşevi açıldı

İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek aşevinin açılmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kızılören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan aşevi, dualarla hizmete başladı.

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