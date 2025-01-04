Afyonkarahisar'da iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Öte yandan, şüphelilerin akraba ve komşu oldukları, silahlı kavganın da kadınlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerden A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Ö.G, T.G, H.K. ile E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerler zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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