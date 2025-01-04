Afyonkarahisar'da iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçeye bağlı Çiğiltepe köyündeki silahlı kavganın ardından 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e çıktı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.G, T.G, H.K, E.K, H.G, S.G, Y.D. ile A.Ç. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Ö.G, T.G, H.K. ile E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerler zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayatını kaybeden Nurgül K. ile Hatice G. birer gün arayla köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, şüphelilerin akraba ve komşu oldukları, silahlı kavganın da kadınlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıktığı öğrenildi.
- Olay
Çiğiltepe köyünde 2 Ocak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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