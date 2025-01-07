Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı şahin, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince merkez ilçe Çukurköy mevkisinde nesli tükenmekte olan yaralı şahin bulundu.

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