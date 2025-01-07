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        Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Afyonkarahisar'da nesli tükenmekte olan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:09
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        Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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        Afyonkarahisar'da nesli tükenmekte olan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince merkez ilçe Çukurköy mevkisinde nesli tükenmekte olan yaralı şahin bulundu.

        Yaralı şahin, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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