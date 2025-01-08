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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:45
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 120 lira ele geçirildi.

        Operasyonda D.S.A, H.Ö, K.B, H.B. ile A.A, gözaltına alındı.

        Şüphelilerden D.S.A. ile H.Ö'ye adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen K.B, H.B. ile A.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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