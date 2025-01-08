Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 120 lira ele geçirildi.

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