Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da gönüllü kadınlar, 18 yıldır camilerin temizliğini yapıyor

        Afyonkarahisar'da 62 yaşındaki Sultan Bayat öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kentteki camilerin temizliğini yapmaktan mutlu oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da gönüllü kadınlar, 18 yıldır camilerin temizliğini yapıyor
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 62 yaşındaki Sultan Bayat öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kentteki camilerin temizliğini yapmaktan mutlu oluyor.

        Sultan Bayat öncülüğünde 2007 yılında bir grup kadın, kentteki camilerin temizlik ve bakımlarını yapmak için bir araya geldi.

        Valilik, İl Müftülüğü ve din görevlilerinin destekleriyle sayıları 30'a ulaşan kadınlar, 18 yıldır çağrıldıkları camilerin ve türbelerin temizliğini yapıyor.

        Kadınlar, bugünde çağrıldıkları Sümer Mahallesi'ndeki Aynıoğlu Camii'nde temizlik gerçekleştirdi.

        Bayat, AA muhabirine, 7 çocuk annesi olduğunu ve Afyonkarahisar'daki camilere faydalı olmak için 18 yıl önce 3-5 kadınla temizlik yapmaya başladıklarını söyledi.

        Zamanla gönüllü kadın sayısının 30'a yaklaştığını dile getiren Bayat, şöyle konuştu:

        "Gönüllü hanımlarımızla camilere tepeden tırnağa bir kadın eli değsin diyerek başladık. Avizelerinden pencerelerine kadar detaylı temizlik olsun diyerek bu yola baş koyduk. Gayret gösterdik. Çok güzel sevinçler, hazlar ve bahtiyarlıklar yaşadık. Biz sürekli olarak Afyonkarahisar'daki camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Süpürge, kova, bez gibi bütün malzemelerimiz hazır. Yeter ki bize talep gelsin. Bu sevinçle camilere gelen gönül dostlarına da teşekkür ediyoruz."

        - "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönüllü kadınları tebrik etti"

        Bayat, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de kendilerini kabul etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Külliye'de yaşadıklarını anlatan Bayat, "Cumhurbaşkanımız bizim bu cami temizliklerimizi duymuş, ona iletilmiş. Bizi tanımak istemişler. Allah razı olsun. İki gün önce de Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı da bizi götürdü, Cumhurbaşkanımız da makamına kabul etti, gayretimizi ve şevkimizi anlattık. Güzel bir sohbet geçti. Bizleri tebrik etti. Hatta ben, '7 çocuğum var' deyince daha çok tebrik etti. Orada heyecanlanmamak mümkün değil. Kabul edilir miyiz? Görüşür müyüz? diye bizim aklımıza ve hayalimize gelmeyen bir şeydi. O an bize ikram ve ödül gibi geldi. Çok heyecanlandık." diye konuştu.

        Bayat, gönüllü kadınların sağlıkların ve güçlerinin elverdiği müddetçe Afyonkarahisar'daki camilerin temizliğini yapmaya devam edeceğini, gruba katılmak isteyen kadınlar olursa davet ettiklerini belirtti.

        - "Bizleri onurlandırdı"

        Gönüllü kadınlardan Necla Saçaklı da camileri temizlerken kalplerinde manevi bir huzur yaşadıklarını ifade etti.

        Kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde bulunduğuna değinen Saçaklı, "Biz o esnada çok sevindik ve heyecanlandık. Bizleri onurlandırdı, camileri temizlediğimiz için tebrik etti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Silahı görünce katilinin elini tutup direnmiş
        Silahı görünce katilinin elini tutup direnmiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü
        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü