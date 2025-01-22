"Saman ev"in bacası 10 yıldır tütüyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bir kişi, yapımında 600 balya saman kullandığı iki katlı 75 metrekarelik 5 odalı evinde akrabalarıyla yaşam sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve bekar olan 55 yaşındaki Hamza Özdemir, İstanbul'da gördüğü saman evin benzerini, Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyündeki arazisine yapmaya karar verdi.

Kardeşi ve yeğeninin de desteğiyle 600 balya saman, kavak ağaçlarını kestirerek 21 metreküp kereste, 10 rulo kümes teli, demir, 200 torba çimento, taş ve bazı inşaat malzemeleri kullanarak iki katlı 75 metrekarelik 5 odalı, 7 pencereli "saman evi", 10 yıl önce 4 ayda inşa etti.

- "Yazın serin, kışın ise ortalama 1 ton kömürle bütün odalar sıcacık oluyor"

Bir dönem annesi ve ağabeyiyle, şimdi ise yengesi ve yeğenleriyle sobalı evde yaşayan Özdemir, AA muhabirine, evi yapmaya karar verdiğinde "Samandan ev mi olur?" gibi olumsuz söylemlerle karşılaştığını ancak hayalinden hiç vazgeçmediğini söyledi.

Saman balyalarını çamur harçla tuğla gibi örüp üst üste yığdıklarını anlatan Özdemir, evde pencere ve kapı boşlukları dışında kolon ile kirişin bulunmadığını dile getirdi.

Özdemir, temel kısmında taş ve beton kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her katta sekiz sıra saman balyası var. Yerden yüksekliği de yaklaşık 2,5 metre. Kat arasında straforla doldurulmuş ağaç plak var. İç ve dış cepheleri beton sıvayla kaplandı. Bir evin içerisinde ne varsa bizim evimizde de onlar var. Olumsuz söylemler karşısında mahcup olmaktan korktuk ama başardık. İnşaat bitene kadar geceleri çok az uyuduk. Evimiz çok sağlam. Yazın serin, kışın ise ortalama 1 ton kömürle bütün odalar sıcacık oluyor."

- Ucuz maliyetle yaptığı evden memnun

Ucuz maliyetle yaptığı evinden çok memnun olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu ev bize yetiyor. Daha pahalısına gerek yok. Memur olduğum için genelde hafta sonları ve izin günlerimde geliyorum ama evde sürekli yaşayan akrabalarım var. Köyde bizim evimiz burası. 10 yıldır bacasından duman tütüyor. Saman evi inşa ettiğimiz için mutluyuz. Evle ilgili bilgi almak isteyen olursa, deneyimlerimizi paylaşabiliriz." şeklinde konuştu.