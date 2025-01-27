Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 5'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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