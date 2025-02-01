Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Yapılan aramada, 1 çekiç, 1 hilti ucu, 1 metal alçı malası, 1 taşınabilir batarya, 2 pil, 1 turbo fan, 1 kafa feneri, 1 demir cop, 1 dedektör aparatı, 2 dedektör, 1 kürek, 2 maket bıçağı, 2 mini lazer, 3 çakı, 1 navigasyon cihazı, 1 dijital pusula, 1 su terazisi, 4 el feneri, 1 makas, 1 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 1 multimedya kartı, 1 sim kart, 3 bluetooth USB, 1 dijital pusula, 1 kontrol kumandası, 4 dron bataryası, 1 GPS alıcısı, 1 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bölgede izinsiz kazı yapan S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. yakalandı.

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