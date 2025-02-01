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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:46
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Emirin köyü Tavşantepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Bölgede izinsiz kazı yapan S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. yakalandı.

        Yapılan aramada, 1 çekiç, 1 hilti ucu, 1 metal alçı malası, 1 taşınabilir batarya, 2 pil, 1 turbo fan, 1 kafa feneri, 1 demir cop, 1 dedektör aparatı, 2 dedektör, 1 kürek, 2 maket bıçağı, 2 mini lazer, 3 çakı, 1 navigasyon cihazı, 1 dijital pusula, 1 su terazisi, 4 el feneri, 1 makas, 1 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 1 multimedya kartı, 1 sim kart, 3 bluetooth USB, 1 dijital pusula, 1 kontrol kumandası, 4 dron bataryası, 1 GPS alıcısı, 1 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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