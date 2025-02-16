Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
K.K. (24) idaresindeki 03 AEE 588 plakalı otomobil, Bozhüyük Yarımca köyü yolunda beton direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan K.K. (24), Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A, (6) ve D.K. (56) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan D.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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