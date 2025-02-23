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        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest", çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:16
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest", çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle sona erdi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 150 karavancı katıldı.

        Organizasyon kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve DarbukAFYON gösterileri ile frizbi, survivor ve kule yapma yarışması gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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