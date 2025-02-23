Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest", çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle sona erdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest", çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle sona erdi.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 150 karavancı katıldı.
Organizasyon kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve DarbukAFYON gösterileri ile frizbi, survivor ve kule yapma yarışması gerçekleştirildi.
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