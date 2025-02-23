Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi

Organizasyon kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve DarbukAFYON gösterileri ile frizbi, survivor ve kule yapma yarışması gerçekleştirildi.

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