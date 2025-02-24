Afyonkarahisar'da 6 bin 400 metre ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 32 takım 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalarda, ilçenin Paşacık köyünde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çay İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Selevir Barajında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 32 takım 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirildi.

Ele geçirilen balıklar suya geri bırakıldı.