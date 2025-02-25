İŞKUR Öğrenci Programı'nda 966 öğrenci kura ile belirlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında İŞKUR Öğrenci Programına başvuru yapan 4 bin 836 kişiden 966 öğrenci kura ile belirlendi.

İŞKUR Öğrenci Programı kura çekimi AKÜ Atatürk kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar 3. Noteri tarafından dijital olarak gerçekleştirilen kura çekimine AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ve başvuru yapan öğrenciler katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşan Karakaş, 966 öğrencinin, kampüs sınırları içindeki idari ve akademik birimlerde, araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarda istihdam edilerek gelecekteki iş hayatına hazırlanacağını söyledi.

Karakaş, İŞKUR Gençlik Programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulusal strateji Tanıtım Toplantısında duyurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversiteye 966 kontenjan verildi. Bütçenin belirlenmesinden sonra İŞKUR ile üniversite arasında protokol imzaladık. Bu programa 4 bin 836 kişi başvuru yaptı. Bu program aracılığıyla siz öğrencilere üniversite bünyesinde çalışma imkanı sağlayacağız. Kura çekiminin ardından 25-28 Şubat tarihleri arasında evrak teslimleri alınacak. 10 Mart'ta da iş başı yapılacak. Program kapsamında 3 gün çalışılacak. Bunun karşılığında da bin 83 lira alacaksınız. 30 Haziran'da bitecek, eylül ayında yeniden başlayacak. Kontenjanımız oldukça yüksek tutuldu. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum."

Konuşmanın ardından ilk kuralar öğrenciler tarafından çekildi.

Daha sonra ise İŞKUR Müdürü Karakaya ve AKÜ Rektörü Karakaş, tuşlara basarak şanslı öğrencilerin belirlenmesine katkı sundu.