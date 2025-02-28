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        Afyonkarahisar'da oyuncak tüfekle kasiyeri tehdit edip para gasbeden zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oyuncak tüfek ile girdiği akaryakıt istasyonundaki kasiyeri tehdit edip kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:58 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:58
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        Afyonkarahisar'da oyuncak tüfekle kasiyeri tehdit edip para gasbeden zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oyuncak tüfek ile girdiği akaryakıt istasyonundaki kasiyeri tehdit edip kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kar maskesi takan E.S, sabah saatlerinde elinde oyuncak uzun namlulu tüfekle (kaleşnikof) İncirli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

        Elindeki oyuncak tüfeği akaryakıt istasyonundaki kasiyer N.E'ye doğrultan E.S, kasadaki paraları istedi.

        Kasiyerin yerinden çıkardığı para çekmecesinden 2 bin 940 lirayı gasbeden E.S, motosikletle kaçtı.

        Olayın ardından kasiyer N.E, durumu polise bildirdi.

        Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 8 saatlik bir çalışma sonrası E.S'yi adresinde gözaltına aldı.

        Bazı elbiselerini yaktığı belirlenen şüphelinin, oyuncak kaleşnikofu da bölgedeki bir kamyonetin kasasında parçalanmış halde bulundu.

        Şüphelinin, kasiyerden gasp ettiği 2 bin 940 lira iş yerine geri verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan gasp anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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