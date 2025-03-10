Başmakçı'dan kısa kısa
Başmakçı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası projesinde sona gelindiği bildirildi.
Başmakçı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası projesinde sona gelindiği bildirildi.
10 yatak kapasiteli hastane, 3 bin 70 metrekarelik alan üzerinde yükselirken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
İlçeye modern sağlık hizmetlerini kazandıracak bu önemli projenin, haziran ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.
- Başmakçı Acıgöl, doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Başmakçı ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, özellikle flamingolar ve diğer göçmen kuşların oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.
İlçe, doğal zenginliklerini tanıtarak bölgedeki doğa turizmini canlandırmaya devam ediyor.
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