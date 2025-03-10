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        Başmakçı'dan kısa kısa

        Başmakçı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası projesinde sona gelindiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:05
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        Başmakçı'dan kısa kısa
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        Başmakçı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası projesinde sona gelindiği bildirildi.

        10 yatak kapasiteli hastane, 3 bin 70 metrekarelik alan üzerinde yükselirken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

        İlçeye modern sağlık hizmetlerini kazandıracak bu önemli projenin, haziran ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

        - Başmakçı Acıgöl, doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor

        Başmakçı ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, özellikle flamingolar ve diğer göçmen kuşların oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

        İlçe, doğal zenginliklerini tanıtarak bölgedeki doğa turizmini canlandırmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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