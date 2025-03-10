Başmakçı'dan kısa kısa

Başmakçı ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl, özellikle flamingolar ve diğer göçmen kuşların oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

10 yatak kapasiteli hastane, 3 bin 70 metrekarelik alan üzerinde yükselirken, inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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